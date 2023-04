Calcio: Giroud, ‘a Napoli ho giocato su una gamba, in Champions non siamo favoriti’

Milano, 21 apr. – (Adnkronos) – “A Napoli ho giocato su una gamba. Avevo male a un tendine ma come tutta la squadra mi sono sacrificato”. Così l’attaccante del Milan Olivier Giroud in un’intervista all’Equipe. Il 36enne francese fresco di rinnovo contrattuale con i rossoneri al giugno 2024 aggiunge: “Questa squadra ha il senso del collettivo e con questo spirito possiamo sognare tutto. Ho ancora grandi cose da fare. In Champions non siamo favoriti, ma non lo eravamo neanche con il Napoli. Con l’Inter sarà un grande derby, la città vivrà qualcosa di incredibile. Quando ho firmato con il Milan, non mi aspettavo di vivere tutto questo: vincere lo scudetto e arrivare in semifinale di Champions”.