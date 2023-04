Basket: Nba, coach Nurse lascia la panchina dei Toronto Raptors, Udoka in pole per sostituirlo

Toronto, 21 apr. – (Adnkronos) – Nick Nurse in Canada ha costruito la sua carriera professionistica. Non solo ha guidato i Toronto Raptors a uno storico titolo Nba nel 2019 al suo primo anno da capo-allenatore, ma ha anche vinto il premio di Allenatore dell’Anno nel 2020 ed ha preso la panchina della nazionale canadese nelle ultime stagioni. Ma dopo un decennio passato al di là del confine nord degli Usa, come ammesso da lui stesso non più tardi di un mese fa, era arrivato il momento di una nuova avventura. Come riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, Nick Nurse non ritornerà come allenatore dei Raptors per il prossimo anno (per il quale era ancora sotto contratto con Toronto, eliminata al torneo play-in dai Chicago Bulls) ma sarà uno degli allenatori più ricercati sul mercato nelle prossime settimane. Per lui si parla soprattutto di Houston Rockets, per i quali ha già allenato l’affiliata della G-League prima di passare a Toronto nel 2013 come assistente di coach Dwane Casey (che ha poi sostituito nel 2018), portando eventualmente la sua esperienza a una squadra talentuosa, giovanissima e ancora molto disfunzionale. Per i Raptors il nome più in voga è quello di Ime Udoka, che ha grandi rapporti con il capo della dirigenza Masai Ujiri con il quale condivide degli interessi per sviluppare la pallacanestro nel continente africano. L’ex allenatore dei Boston Celtics, attualmente quasi alla fine del suo anno di sospensione dalla franchigia biancoverde per una relazione non consentita con una persona dello staff, è stato accostato a diverse panchine nell’ultimo periodo — tra cui quella dei Brooklyn Nets a stagione in corso —, ma pare che sia da considerare un candidato più che serio alla successione di Nurse.