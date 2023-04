25 aprile: La Russa, ‘antifascismo non in Costituzione per evitare regalo a Pci e Urss’**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo. Io credo semplicemente che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss”. Lo sottolinea il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un colloquio con ‘La Repubblica’, dopo le polemiche che hanno accompagnato il voto a palazzo Madama sulle mozioni sul 25 aprile.

E in quell’occasione, assicura la seconda carica dello Stato, “farò una cosa che metterà d’accordo tutti”.