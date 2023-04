Pd: Schlein, ‘mettiamo al centro nostra visione’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato per allargare e per confrontarci sempre nel merito con tutti coloro che si sentano alternativi a questa destra, discutendo senza veti e senza pregiudiziali. Il quadro delle liste è eterogeneo, non abbiamo calato dall’alto nessuno schema preconfezionati, anzi abbiamo voluto accompagnare ciò che stava maturando sui territori. Ci sono alleanze anche di tipo diverso a seconda del territorio” ma tutte nel segno di “lavorare nelle maniera più unitaria possibile” con un “Pd che mette al centro la sua visione e poi ogni volta lavora ad allargare”. Così Elly Schlein in Direzione.