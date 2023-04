Pd: Picierno, ‘al Sud promuovere nuova classe dirigente dem’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Dove abbiamo un Partito sano abbiamo anche una classe dirigente rigorosa e capace, in grado di rappresentare i bisogni delle nostre comunità e di essere una presenza significativa sul territorio”. Così Pina Picierno, intervenendo durante la Direzione del Pd.

“E pretendere pulizia e un corso nuovo significa restituire innanzitutto dignità a tutti quei militanti e a quelle militanti, alle elette e agli eletti con la schiena dritta che non si piegano a strane alchimie, a moltiplicazioni di tessere e con amore contribuiscono ogni giorno alla crescita Partito Democratico, a Caserta, in Campania, nel Sud e nel resto del nostro Paese. Significa risarcirli di un danno che è innanzitutto pagato ai danni della loro credibilità e libertà di iniziativa politica”.

“Abbiamo un debito enorme con tutti loro. Ho un elenco lunghissimo di cittadini dalla genuina, libera e capace militanza e presenza nelle istituzioni a cui dobbiamo risarcire un danno che fin qui è stato pagato solo dalla loro credibilità. La reazione deve essere puntuale e ferma perché reagire è questione di regole, è questione politica, è soprattutto questione morale. Dobbiamo lottare affinché una nuova classe dirigente, che è già presente nel Mezzogiorno, sia promossa sulla base di un netto profilo riformatore. Le questioni morali sono sempre combinate alla capacità amministrativa e politica, trattarli a sé, come fossero disgiunte, significa non affrontare né le prime, né le seconde”.