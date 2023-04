Il punto conquistato in rimonta contro la Reggina ha avuto effetti positivi più sul morale del gruppo che sulla classifica del Benevento. La formazione giallorossa ha ritrovato un minimo di convinzione, necessaria per sperare di non rinviare ulteriormente l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da due mesi. La truppa di Agostinelli si sta preparando alla trasferta di Palermo con un pizzico di rinnovata fiducia, alimentata anche dalle buone notizie in arrivo dall’infermeria.

