Monza: cerca di entrare in casa colpendo la porta a calci e pugni, 53enne arrestato

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – E’ stato allontanato da casa in seguito ad una lite, ma in serata è tornato e ha cercato di rientrare prendendo a calci e pugni la porta dell’abitazione dove si trovavano la moglie e le due figlie. Per questo un cittadino romeno di 53 anni è stato arrestato. E’ accaduto nella notte di domenica scorsa a Monza.

Intorno all’una, alla centrale operativa della questura di Monza e della Brianza è giunta la richiesta d’aiuto di una ragazza terrorizzata che chiedeva l’intervento della polizia poiché suo padre stava colpendo violentemente la porta d’ingresso per entrare in casa. Immediatamente due equipaggi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico- squadra volanti in servizio sul territorio hanno raggiunto l’abitazione della famiglia trovando l’uomo, in visibile stato di alterazione alcolica, che continuava a tirare calci e pugni. Gli agenti hanno tentato di calmarlo, ma lui ha reagito violentemente, spintonandoli e dando inizio ad una concitata colluttazione. Poco dopo, però, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed immobilizzarlo.

La ragazza, in stato di choc, ha raccontato ai poliziotti che nella mattinata aveva allontanato suo padre dalla casa perché durante una discussione con la moglie, lei era corsa a rifugiarsi in una stanza. Così aveva iniziato a prendere a calci e pugni la porta della stanza, ma rendendosi conto che la porta non si apriva, era corso a prendere un trapano. La ragazza, però, era riuscita ad afferrare l’uomo e a condurlo fuori dall’abitazione. Dai primi accertamenti è emerso che il 53enne era solito abusare di alcolici, i quali, molto spesso, provocavano uno stato di alterazione che sfociavano in atteggiamento aggressivi nei confronti di tutta la famiglia. Per lui sono quindi scattate le manette.