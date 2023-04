Mattarella: “Nazionalismo virus insidioso e azzera capacità di risposte”

Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) – Abbiamo di fronte “sfide che richiedono risposte di grande collaborazione di soggetti sovranazionali, nessun Paese da solo, nessuno, è in grado di rispondere a queste sfide”. Quindi “l’esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso, che con l’illusione di sovranità in realtà azzera la capacità di risposta e di governo dei problemi, che richiedono invece un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, .

“Questo – ha aggiunto il Capo dello Stato- è quello a cui ci riferiamo la Presidente Caputova ed io quando parliamo dell’Unione europea e della collaborazione internazionale: il contrasto ad un virus pericoloso che rischia di contrapporre anziché indurre a collaborare come è sempre più evidentemente necessario”.