L’attivazione a pieno regime delle due linee ferroviarie, Cancello – Benevento e Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese, non avverrà prima dell’estate 2024 ma, se non si verificheranno contrattempi, la ripartenza potrebbe esserci già tra aprile e maggio. Questa, in sintesi, la risposta fornita a Mastella dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio.

