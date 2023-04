Golf: Tiger Woods si è operato alla caviglia, ‘intervento riuscito, ora la riabilitazione’

New York, 20 apr. – (Adnkronos) – Tiger Woods ha annunciato sui social di essersi sottoposto a una “procedura di fusione sotto astragalica” per cercare di risolvere “l’artrite post-traumatica dalla sua precedente frattura” del tallone. L’osso rotto alla caviglia che lo ha riportato sotto i ferri deriva dall’incidente automobilistico del febbraio 2021 a Los Angeles. Lo scorso 9 aprile, il fuoriclasse statunitense era stato costretto a ritirarsi dal Masters, nella terza giornata del torneo di Augusta, per il dolore causato dalla fascite plantare, legata ai problemi della caviglia e del piede. L’intervento è stato eseguito a New York e “ha avuto successo. Tiger – conclude il post – si sta riprendendo e sta già pianificando di cominciare la riabilitazione”. Il 15 volte vincitore di un Major è ovviamente in forte dubbio per il prossimo PGA Championship in programma dal 18 al 21 maggio all’Oak Hill Country Club di Rochester.