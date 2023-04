Expo 2030: Meloni vede Bie, ‘impegno per garantire tutte condizioni, sostegno trasversale’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi una delegazione del Bureau international des Expositions (BIE) in missione a Roma per verificare lo stato dei preparativi della candidatura di Roma per EXPO 2030. Nel corso dell’incontro si è parlato dell’impegno del Governo italiano nel garantire tutte le condizioni necessarie per il migliore svolgimento della manifestazione, appoggiata da tutta la società italiana in maniera trasversale. L’Italia lavorerà sodo per la migliore riuscita del progetto incentrato sulla sostenibilità ambientale e l’inclusività, rende noto Palazzo Chigi.