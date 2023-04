Caso Uss: Varchi (Fdi), ‘Nordio dimostra serietà governo, no lezioni da sinistra’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “E’ una informativa che ben volentieri accettiamo ma di cui non sentivamo il bisogno. Apprezziamo anzi che il ministro abbia ritenuto, a differenza di altri suoi predecessori, di condividere le sue posizioni con l’Aula parlamentare anziché annunciarle urbi et orbi. Credo sia un passo avanti in termini di metodo che certamente denota una serietà di questo governo nei rapporti con il Parlamento”. Lo ha detto in Aula la deputata di Fdi Carolina Varchi, dopo l’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Uss. “Noi non accettiamo le accuse all’esecutivo di ingerenza nei confronti del potere giudiziario, soprattutto da parte di certa sinistra che della vera e propria commistione ha fatto una bandiera”, attacca l’esponente del partito di Giorgia Meloni.