Calcio: Europa League, le formazioni di Roma-Feyenoord, gioca Belotti e Dybala in panchina

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League, che si giocherà alle 21 allo stadio Olimpico. Per provare a centrare la semifinale il tecnico giallorosso Mourinho punta su Belotti, appoggiato da Pellegrini e Wijnaldum: panchina per Dybala dopo l’infortunio dell’andata e fuori anche Abraham. Negli olandesi Gimenez centravanti. Questi gli 11 iniziali:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.