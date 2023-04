Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – La Fiorentina conquista la semifinale di Conference League. I viola perdono 3-2 in casa contro il Lech Poznan ma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9′, Velde su rigore al 64′ e Sobiech al 69′, per i gigliati in rete Sottil al 78′ e Castrovilli al 92′. La Fiorentina affronterà in semifinale la vincente di Nizza-Basilea.