Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – Il Lech Poznan è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del ritorno dei quarti di finale di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere finora il match il gol di Sousa al 9′. All’andata i viola hanno vinto 4-1.