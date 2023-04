Atp Barcellona 2023, derby Sinner-Musetti ai quarti

Barcellona, 20 apr. (Adnkronos) – Derby azzurro al torneo Atp di Barcellona 2023 (terra, montepremi 2.722.480 euro). La sfida sarà tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che oggi si sono qualificati ai quarti di finale. Sinner, numero 8 del mondo e numero 4 del seeding spagnolo, negli ottavi ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Musetti, numero 20 del mondo e 9 del seeding, ha battuto in rimonta il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking Atp e 7 del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 in due ore e quattro minuti.