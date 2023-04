A febbraio 2023 per assegno unico importo medio mensile di 164 euro per figlio

Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) – A febbraio 2023 l’assegno unico universale ha fatto segnare un totale di 8,6 milioni di figli ‘pagati’ con un importo medio mensile di 164 euro per figlio. E’ uno dei dati che emergono da una elaborazione su Auu a domanda delle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind.

A febbraio 2023 sono stati 5,4 milioni i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’assegno unico universale (Auu) con un importo medio di 260 euro per nucleo e un numero medio di figli di 1,6 per nucleo.