Ucraina: Mattarella, ‘nessuno può restare indifferente di fronte ad aggressione Russia’

Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) – “Liliana Segre ci ammonisce: ‘la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza’. Parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta avvenendo a poca distanza da qui, ai confini dell’attuale Unione europea. Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, un Paese sovrano, libero, indipendente, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili per lasciare la popolazione al gelo e al buio”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all’Università Jagellonica di Cracovia.

“Oggi l’Europa -ha evidenziato ancora il Capo dello Stato- è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conquistare spazi territoriali accampando la presenza di gruppi di popolazione appartenenti alla stessa cultura. Come non pensare alla vicenda dei Sudeti e delle popolazioni di origine tedesca che li abitavano, e alla Conferenza di Monaco, che aprirono alla Seconda guerra mondiale? A questo insensato tentativo di sovvertire le regole dell’ordine internazionale, l’Unione europea ha saputo reagire con fermezza e -con unità di intenti- continuerà a sostenere l’Ucraina”.