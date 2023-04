Ucraina: Ft, ‘Kiev chiederà forniture urgenti missili terra-aria a riunione Ramstein’

Londra, 19 apr. (Adnkronos) – L’Ucraina chiederà forniture urgenti di missili terra-aria alla riunione del Gruppo di contatto sull’Ucraina a Ramstein, venerdì prossimo. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui i funzionari ucraini temono che una carenza nei sistemi di difesa possa portare la Russia a lanciare una campagna di bombardamenti. La notizia arriva nello stesso giorno in cui il ministro della Difesa ucraino ha annunciato che i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati ​​in Ucraina.

“La difesa aerea a corto raggio è stata un argomento che è stato sollevato sempre più dagli ucraini”, ha detto un funzionario europeo al quotidiano britannico. “Se le armi vengono esaurite, si apre lo spazio per le forze aeree. E se la Russia può entrare con stupidi bombardieri, l’Ucraina sarà nei guai”.