Turchia: Erdogan, ‘Putin in collegamento video a cerimonia combustibile centrale Akkuyu’

Ankara, 19 apr. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà tramite un collegamento video alla cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia, il 27 aprile. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla televisione TRT.

“La cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu si svolgerà il 27 aprile. Una volta consegnato il combustibile, l’impianto acquisirà lo status di impianto nucleare. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente russo Vladimir Putin tramite collegamento video”, ha detto. La struttura sarà gestita da un gran numero di specialisti locali, che sono stati formati o continuano a essere formati in Russia

Erdogan ha proseguito affermando che una volta che tutti e quattro i reattori entreranno in funzione, la centrale nucleare soddisferà un decimo della domanda complessiva di energia elettrica del Paese. “Per cominciare, metteremo in funzione il primo reattore. Quindi, altri reattori verranno attivati ​​uno per uno, per un certo periodo di tempo”.