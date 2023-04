Terzo Polo: Boschi, ‘avanti su progetto di centro, Calenda incomprensibile’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Quello del centro è un progetto a cui partecipano tante persone, tanti soggetti e anche i partiti. Non abbiamo mai pensato che fosse esclusiva di Azione e Italia viva, tantomeno di Azione da sola. Noi abbiamo intenzione di andare avanti, ma per fare un progetto insieme serve unire i voti più che mettere veti”. Così Maria Elena Boschi a Tagadà su La7.

“Incomprensibile che Calenda abbia fatto saltare un lavoro di otto mesi sul partito unico. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Evidentemente si è reso conto che noi eravamo disponibili a fare un partito vero, con i tempi voluti da Calenda, e con un congresso vero, partecipato, aperto, in cui anche altri potessero candidarsi. Forse aveva pensato che il partito unico nascesse con l’applausometro. Nei partiti veri il consenso si misura con i voti non con i like”.