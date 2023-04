Sanità: Sereni, ‘tema centrale, persone non si curano per mancanza risorse’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Ha fatto proprio bene Elly Schlein ad insistere molto sui temi della sanità. In questo momento milioni di persone non riescono a curarsi adeguatamente per mancanza di risorse, gli operatori e le operatrici della Sanità pubblica sono in grande sofferenza e le Regioni non possono essere lasciate sole con fondi del tutto insufficienti”. Così Marina Sereni, responsabile Salute e sanità della segreteria nazionale Pd.

“Il Pd farà di questi temi uno dei punti centrali dell’iniziativa e della mobilitazione nelle istituzioni e nel Paese. Lo faremo a fianco delle comunità locali, delle associazioni, delle rappresentanze delle professioni sanitarie e delle organizzazioni sindacali.”