La filiale di Banca Intesa-Sanpaolo chiuderà a giugno, ma il Rione Libertà non sarà lasciato totalmente privo del servizio. Ieri mattina, c’è stato un sopralluogo in questa parte che è la più popolosa della città, per individuare una soluzione per istallare uno Sportello ATM, l’”impiegato” della banca-robot, che lavora 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana, domenica e festivi inclusi, per mantenere constante il rapporto tra cliente ed il suo istituto di credito.

