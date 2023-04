Pnrr: Ciriani, ‘governo farà di tutto per realizzarlo, pronto a confronto’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Sul Pnrr “il gioco dello scaricabarile mi interessa poco. Noi non intendiamo scaricare responsabilità su chi ha governato sinora, certo nemmeno però intendiamo vederci imputate responsabilità dato che siamo al governo da 5-6 mesi. Il governo farà di tutto per realizzare il Pnrr, chiaro che alcune progetti non potranno essere realizzati ma sono stati riprogrammati. Mercoledì prossimo il ministro Fitto sarà di nuovo alle Camere per relazionare proprio su questo, tornerà per dimostrare che il governo non si nasconde, non fa lo scaricabarile, ed è pronto a confrontarsi, ma non si assume nemmeno delle responsabilità che non gli competono”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, intervistato da Rainews24.