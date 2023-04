Pd: Maraio (Psi), ‘omaggio Schlein a Matteotti segnale per collaborazione con socialisti’

Roma, 19 apr (Adnkronos) – “Elly Schlein ha annunciato di voler convocare la segreteria del suo partito a Riano, dove fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che denunciò con coraggio i soprusi e la violenza squadrista dei fascisti. Una battaglia che pagò con la sua stessa vita!. Lo scrive in un post su Facebook il segretario del Psi Enzo Maraio.

“Un atto simbolico importante, in un tempo in cui la destra vuole fare pericoloso revisionismo. Un buon segnale che può aprire una nuova stagione del Partito democratico che, nel nome di una storia di libertà e di democrazia, può collaborare e “fare i conti con la tradizione socialista italiana'”, aggiunge Maraio.