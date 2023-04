Pd: conferenza stampa di Elly Schlein su radio Immagina

Roma, 19 apr (Adnkronos) – Oggi alle 14.30 in diretta su Radio Immagina la conferenza stampa della segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo rende noto radio Immagina.

La segretaria farà il punto sulle proposte del Partito Democratico in questo nuovo corso su alcuni importanti temi come sanità, precariato, Pnrr, per costruire l’alternativa e organizzare, nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre. Si può seguire la conferenza stampa sul sito di #Radioimmagina www.immagina.eu e sulla pagina Facebook della radio https://www.facebook.com/immaginaweb.