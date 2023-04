New York, crolla garage di 4 piani: un morto e 5 feriti

New York, 19 apr.(Adnkronos) – Una persona è rimasta uccisa e cinque ferite nel crollo di un garage avvenuto a New York, nella zona di Lower Manhattan. Secondo quanto hanno reso noto le autorità cittadine, la vittima è uno dei sei addetti del garage che sono rimasti intrappolati dai detriti del crollo dell’edificio di quattro piani che sarebbe stato provocato da un cedimento strutturale. Gli altri cinque sono stati estratti dalle macerie, e quattro sono stati ricoverati in condizioni stabili.

A causa della “completa instabilità dell’edificio”, il sindaco Eric Adams ha spiegato che le squadre di soccorso del Fdny oltre a droni hanno usato un “cane robot” per ispezionare la scena del crollo per cercare le vittime tra le macerie e le decine di macchine completamente schiacciate. “Stiamo cercando di avvicinarci il più possibile per essere sicuri che non vi sia nessuno in quelle macchine”, ha detto il capo delle operazioni dei vigili del fuoco, John Esposito.