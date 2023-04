Migranti: Bonelli (Avs), ‘silenzio Meloni su Lollobrigida? Parole condivise’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “E’ nel loro ‘Ontos’, sono cresciuti politicamente con l’allarme dell’invasione nera, e i loro riferimenti politici furono quelli che fecero le leggi razziali in Italia contro gli ebrei. Ieri gli ebrei oggi tocca a chi viene dall’Africa. Il ministro Lollobrigida parlando di sostituzione etnica strizza l’occhio a quella cultura neofascista che fa del suprematismo bianco l’elemento di azione dei gruppi di estrema destra in Italia e in Europa. Non dobbiamo meravigliarci – ma scandalizzarci si – del silenzio della premier Meloni sulle parole vergognose del ministro Lollobrigida perché è lo stesso humus in cui lei e’ cresciuta con lui e perché quelle parole le pronunciava anche lei stessa.” Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.