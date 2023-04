M5S: Fico, ‘avanti con nostre proposte, Schlein? Temi in comune’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Giusto consolidare il nostro percorso e le nostre proposte programmatiche, il Movimento deve fare il Movimento. Poi è opportuno tenere aperto un canale di confronto con il Partito democratico, valutando dove si riesce a fare qualcosa di comune. E’ quello che stiamo facendo in queste Amministrative”. Così il presidente del Comitato di Garanzia M5s ed ex presidente della Camera, Roberto Fico, risponde ad Affaritaliani.it.

Sul Pd osserva: “Non sta a me giudicare quello che fa un altro partito. Auguro a lei e alla nuova segreteria buon lavoro. Sono un uomo di sinistra che, tradito dalla sinistra, ha costruito assieme ad altre persone il Movimento 5 Stelle, un contenitore al cui interno c’erano sensibilità diverse. Il M5S è una forza progressista. Dopo un percorso lungo oggi il Movimento è convintamente nell’alveo progressista e ambientalista, lo dimostra con il proprio programma e i propri provvedimenti maggiormente caratterizzanti. Dal Reddito di cittadinanza al Superbonus”.

“Meloni o Schlein? Non mi piace buttar giù nessuno. Detto questo è chiaro che con Elly Schlein ci sono molti più temi in comune e una maggiore affinità”.