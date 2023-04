Lombardia: assessore Mazzali, ‘laghi tra mete più ricercate, Ceresio +138% presenze’

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – “Con il loro fascino i laghi lombardi attraggono sempre più turisti, conquistati da splendidi ‘specchi d’acqua’ adagiati sui nostri territori, tra montagne e una natura rigogliosa. Uno scenario che offre una varietà di esperienze turistiche, dal trekking a piste ciclabili fino agli sport acquatici, valorizzati da strutture attrezzate e grande capacità ricettiva locale”. Così l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione turistica sul lago Ceresio presso l’ufficio del territorio regionale di Como.

“Un caso esemplare, fra i tanti è il Lago Ceresio, meraviglioso lago prealpino, chiamato anche ‘Lago Smeraldo’ -spiega Mazzali-. Ramificato lungo il confine italo-svizzero, il Ceresio tocca le sponde delle province di Varese e Como e sta dimostrando un’attrattività degna di applausi. Mi riferisco all’incremento degli arrivi che fanno segnare un +138% per la sponda comasca e un +56% per quella varesina nel 2022 rispetto al 2021”.

Il turismo sul Ceresio si inserisce nel più ampio orizzonte del comparto turistico lacuale lombardo che registra riscontri molto positivi e in continua. Quello che emerge è, infatti, un alto livello di soddisfazione degli utenti online: su una scala di 100, l’interesse è pari al 86,3, espresso dal 70,5% di visitatori stranieri, principalmente europei. “Numeri che -conclude l’assessore- dimostrano quanto i nostri laghi siano uno dei prodotti turistici più apprezzati della Lombardia e confermano l’importanza del turismo proveniente dall’estero”.