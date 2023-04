Lombardia: ass.La Russa, ‘Codice protezione civile tenga presenti esigenze territoriali’

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della regione Lombardia, Romano La Russa, è intervenuto da remoto alla riunione della commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome presieduta dal ministro della Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci. Tra i principali punti all’ordine del giorno dell’incontro con i rappresentanti delle Regioni, la modifica del codice della Protezione civile e il disegno di legge sulla ricostruzione post calamità che il governo sta predisponendo.

“Siamo lieti di avere avviato un percorso positivo e di fattiva collaborazione con il ministro Nello Musumeci, che ringrazio per la grande disponibilità, che vede coinvolte le Regioni nell’opera di modifica della legge che regola il sistema della Protezione civile, il cosiddetto codice della Protezione civile -afferma La Russa- . Sarà l’occasione per riattualizzare e ricontestualizzare il codice anche alla luce delle esigenze che emergeranno a livello territoriale”.

Nel corso della commissione, “il ministro ha inoltre annunciato la predisposizione da parte del governo di un disegno di legge sulla ricostruzione post calamità che ha, tra gli obiettivi, la riduzione dei tempi di ricostruzione nella fase successiva all’emergenza. Un disegno di legge importante per tutto il territorio italiano che sarà oggetto delle prossime convocazioni. Il ministro ha ribadito come diffondere la cultura e la conoscenza della Protezione civile sia una priorità. Regione Lombardia -conclude l’assessore- è al fianco del governo per promuoverla con iniziative e progetti che coinvolgano tutte le generazioni”.