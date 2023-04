Lombardia: Areu, da domani attive 4 linee telefoniche dedicate ai giornalisti

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, da domani, giovedì 20 aprile, Areu Lombardia attiverà altre 4 linee telefoniche per rispondere alle chiamate dei giornalisti che si aggiungono ai numeri dell’ufficio stampa della stessa Areu (02.67129141 e 348.9058749) che risponde durante il normale orario di lavoro.

Questi i numeri multilinea da chiamare per avere informazioni, suddivisi per aree territoriali: Soreu delle Alpi: 02.52871206; Soreu dei laghi: 02.52871406; Soreu metropolitana: 02.52871306 e Soreu della pianura: 02.52871506

Nelle fasce orarie dedicate (8.30-9.30; 14.30-15.30; 19.00-20.00) il personale dedicherà particolare attenzione alle chiamate dei giornalisti; negli altri orari gli operatori potranno rispondere in base alle disponibilità rispetto alle attività operative in corso.