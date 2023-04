Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data 20 aprile 2023, alle ore 19.00, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 – prosieguo esame (Imprese e Made in Italy); leggi regionali; varie ed eventuali. Si legge in una nota di palazzo Chigi.