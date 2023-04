Giubileo: oggi incontro governo-Santa Sede con Meloni e Parolin

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Si terrà oggi pomeriggio alle 16.45, a Palazzo Apostolico in Vaticano, un incontro tra la Santa Sede e le istituzioni italiane in vista della preparazione del Giubileo 2025. A guidare la delegazione del governo dovrebbe essere il premier Giorgia Meloni, affiancata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e da diversi ministri competenti. Per la Santa Sede, sarà presente il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, e monsignor Rino Fisichella. Prevista, inoltre, la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio Francesco Rocca.