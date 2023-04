Calcio: Procura generale su -15 Juve, ‘rinvio per nuovo giudizio’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Normalmente c’è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e in termini di diritto e legittimità. Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che possono esser mossi e fare miei. Mi sento di dire che l’operato della procura è stato corretto e recepito dalla corte federale di appello nel giudizio di revocazione”. Lo ha detto nel suo intervento il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer durante il Collegio di Garanzia presso il Coni sul -15 alla Juventus. “Mi sento di affermare che le motivazioni di controparte non colgono il punto, riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissibilità della pronuncia, ma mi soffermo su una eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della ‘carente’ motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una ‘carenza’ da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio da parte della Corte”, ha aggiunto Taucer.