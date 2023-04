Basket: playoff Nba, Boston vince in casa contro Atlanta e si porta sul 2-0

Boston, 19 apr. – (Adnkronos) – Tutto secondo pronostico anche in gara-2 tra Celtics e Hawks, con Boston che si impone in casa per 119-106 portandosi sul 2-0 nella serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference Nba. La franchigia del Massachussets resiste all’ottimo secondo tempo offensivo degli ospiti, si gode un Jayson Tatum da 29 punti, 10 rimbalzi e sei assist con 5/9 dall’arco e si prende il 2-0 nella serie – mantenendo il fattore campo e aumentando non poco la pressione sulla spalle di Atlanta anche grazie ai 26 punti e sette rimbalzi di un Derrick White da 11/16 dal campo e ai 18 messi a referto da Jaylen Brown.

Gli Hawks naufragano dopo aver incassato il 64-40 di parziale per punti segnati nel pitturato, con Dejounte Murray che prova a limitare i danni con i suoi 29 punti, 7/13 dall’arco, sei rimbalzi e sei assist, mentre Trae Young chiude con 24 punti, 9/22 al tiro, sei passaggi vincenti ma un eloquente -18 di plus/minus in 34 minuti. Con lui in campo le cose insomma non funzionano e gli Hawks, arrivati via play-in a questa postseason, non sembrano attrezzati per tenere testa a una squadra organizzata e profonda come Boston.