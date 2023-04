Basket: Nba, Fox dei Kings vince il premio di Clutch Player dell’anno

Sacramento, 19 (Adnkronos) – Il leader dei Sacramento Kings ha vinto il premio di ‘Clutch player’ dell’anno in Nba. Il 25enne playmaker si è dimostrato letale nei finali punto a punto, guidando la classifica dei ‘punti clucth’ della lega (quelli segnati negli ultimi 5 minuti del quarto quarto, o all’overtime, quando il distacco tra le squadre è massimo di 5 punti). I suoi punti quando contava di più sono stati ben 194, un margine di 35 rispetto a DeMar DeRozan, secondo a quota 159, e 43 rispetto a Jimmy Butler, terzo a 151. Le stelle di Bulls e Heat erano gli altri due finalisti del premio istituito quest’anno per la prima volta e dedicato a ‘Mr. Clutch’ Jerry West. I giornalisti chiamati a votare (su una lista di nomi precedentemente selezionata dagli allenatori Nba) non hanno avuto dubbi: 91 dei possibili 110 voti per il primo posto sono andati a Fox, che ha totalizzato 460 punti sui 500 possibili. Butler ha chiuso secondo con 104 punti e DeRozan terzo con 80, solo tre in più del quarto classificato Jalen Brunson dei New York Knicks.