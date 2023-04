E’ servita meno di una settimana per individuare i responsabili della vile aggressione a Roko Jureskin, avvenuta nel pomeriggio dello scorso 11 aprile, quando il croato, al termine della seduta di allenamento, venne inseguito da un’auto con a bordo tre persone e, raggiunto all’altezza di via Meomartini, fu costretto a fermare la marcia, per essere riempito di insulti, prima di prendersi un pugno al volto che gli provocò una ferita al labbro. Sin dall’immediatezza degli eventi, era parsa chiara la matrice ultras dell’episodio, evidentemente collegato ai risultati negativi del Benevento e a una retrocessione in Serie C che pare ormai inevitabile, e le indagini lo hanno confermato.

