Mosca, 18 apr. (Adnkronos) – La televisione di stato russa ha trasmesso un video che mostra Vladimir Putin in visita al posto di comando delle forze russe nella regione occupata di Kherson. Si vede il presidente russo che arriva in elicottero per ricevere rapporti dai vertici militari sulla guerra, per poi spostarsi al quartier generale della Guardia nazionale russa della regione orientale occupata di Luhansk per ascoltare il rapporto dei comandanti.