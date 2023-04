Ucraina: Gb, ‘Mosca continua a concentrare truppe a Bakhmut’

Londra, 18 apr. (Adnkronos) – “Pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che la Russia abbia ridotto il numero delle truppe e stia diminuendo l’azione offensiva intorno a Donetsk, molto probabilmente per deviare le risorse verso Bakhmut”. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina.

“A Bakhmut – prosegue l’intelligence di Londra – le forze del ministero della Difesa russo e del Gruppo Wagner continuano, lentamente, a fare progressi. La linea del fronte nel centro della città segue in gran parte la linea ferroviaria. Qualsiasi importante ritiro delle unità russe o ucraine intorno a Bakhmut è diventata una questione critica, con l’Ucraina che vuole liberare una forza offensiva mentre la Russia probabilmente aspira a ricostituire una riserva operativa”.