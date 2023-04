Terzo Polo: Marcucci, ‘c’è ancora spazio per una federazione centrista’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Se l’obiettivo del partito unico è fallito, non sono fallite le ragioni di chi sperava in un rassemblement liberale. È in questa situazione che gli uomini e le donne di buona volontà devono far sentire la loro voce. L’idea di una federazione liberale, europeista, garantista e riformista, che oggi ha fatto Mara Carfagna è ispirata al buon senso. Poi è ovvio, chi ci sta, ci sta”. Così Andrea Marcucci, consigliere della Fondazione Einaudi ed ex parlamentare Pd in un’intervista a Formiche.net.

“In vista delle elezioni europee – prosegue- serve un nuovo slancio con comitati locali e un coordinamento nazionale in grado di sostenere idee, progetti e candidature.In questi giorni si ironizza su quanto è successo nel terzo polo, però bisogna imparare dagli errori del passato, si possono superare perfino i recentissimi contrasti, compresi gli scivoloni sugli avvisi di garanzia, se torna a prevalere il buonsenso”.

Secondo Marcucci, “in politica tutto è sanabile, se prevale la responsabilità. Apprezzo la moderazione di Matteo Renzi in questa fase”, conclude.