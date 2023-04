Non si può certamente dire che il Benevento sia rimasto con le mani in mano. In quanto a cambiamenti e a rivoluzioni, la società giallorossa non si è fatta mancare niente in questa stagione, anche se spesso e volentieri scelte fatte per provare a migliorare lo stato delle cose, si sono poi rivelate peggiorative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia