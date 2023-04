Sarà Cusano Mutri ad ospitare le Olimpiadi dei Forum

Tutto in un anno. Il Forum dei Giovani locale formatosi la scorsa primavera ad agosto 2022 si attestava sul gradino più alto della rassegna delle Olimpiadi dei Forum. Ora l’associazione cusanese taglia un nuovo traguardo. Un risultato raggiunto grazie all’intraprendenza del suo presidente. Floriano Iassogna infatti ha dimostrato di credere nella causa e dare tutto se stesso per il progetto. Così il gruppo di ragazzi in pochissimo tempo ha organizzato attività su attività, riuscendo ad ottenere risultati quantomeno sorprendenti.

