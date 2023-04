Rdc: Meloni, ‘favorire lavoro e non reddito cittadinanza, non mi rassegno’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Mentre noi continuiamo ad accapigliarci sul reddito di cittadinanza, che comunque il governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizioni di poter lavorare, poi scopriamo che le nostre aziende dicono che in quattro casi su dieci hanno difficoltà a trovare manodopera qualificata e posti di lavoro ottimamente retribuiti. Io non mi rassegno a una società in cui modello di riferimento è quello di favorire il rdc, il modello deve essere favorire il lavoro”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Salone del Mobile a Milano.

“L’obiettivo del governo, il famoso ‘più assumi e meno paghi’ – ha rimarcato il presidente del Consiglio – è un modo per favorire il lavoro. Il lavoro è non solamente il fondamento della nostra Repubblica, è quello che consente ai cittadini di partecipare alla comunità, è l’unico vero ammortizzatore sociale”.