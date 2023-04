Pnrr: Braga a gruppo Pd, ‘replica Fitto provocazione, noi insistiamo’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Riunione del gruppo Pd alla Camera “per fare il punto su Pnrr e raccogliere indicazioni su temi, iniziative politiche per come incalzare governo”. Sul tema del Pnrr la capogruppo dem Chiara Braga ha sottolineato come “la replica di oggi di Fitto” nell’aula di Montecitorio sia stata “una provocazione sui temi posti, e certamente non sostituiva della richiesta di presenza del ministro in aula. Fitto ha sottovalutato tutte le nostre preoccupazioni, come procedere su revisioni e su tempi”.

“Irricevibile -ha aggiunto- anche l’accusa all’opposizione di scaricabarile (perché loro hanno solo ereditato). Noi dobbiamo insistere su ipoteca che stanno mettendo sulla reale realizzazione dei progetti. Non c’è indicazione finora su come si vuole procedere nel confronto con l’Unione Europea. Il problema si pone anche per l’utilizzo dei fondi coesione: noi ci facciamo carico di una forte preoccupazione da parte degli enti locali e dei soggetti coinvolti. Poi c’è la partita RepowerUe che giace senza risposte”.

Per Braga “anche dopo il passaggio del decreto dobbiamo continuare a stigmatizzare, a manifestare preoccupazione e contestare nel merito inesattezze, approssimazioni e gravi mancanze che mettono a rischio il più grande investimento per il futuro. Pretendiamo di sapere quali sono i passaggi. Siamo qui per decidere in che modo continuare a stare sul tema e incalzare il Governo. Per noi il Pnrr è troppo importante per lasciarlo all’improvvisazione del governo”. La capogruppo dem ha anche annunciato che intendere “avviare momenti di confronto strutturale con capigruppo di commissione. Tra noi era emerso in particolare il tema del disagio psicologico giovanile. Temi su cui possiamo promuovere occasioni di approfondimento”.