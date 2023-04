Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “I familiari di Saqib Ayoub, il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arrivati nella tarda mattinata in Italia. Il loro trasferimento dal Pakistan è stato facilitato dai Servizi di sicurezza italiani e dal Consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub”. Palazzo Chigi esprime “soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento”.