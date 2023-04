Migranti: Schlein, ‘faremo opposizione a queste norme disumane’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Continueremo a fare opposizione a queste norme disumane. Ci sono momenti in cui decidere da che parte della storia stare e noi non vogliamo stare dalla parte di un governo che anche di fronte alle tragedia costanti nel Mediterraneo, continuare a voltare la testa dall’altra parte”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione a Roma contro il dl migranti.

“Vogliamo dire basta a questa guerra contro le Ong basta sulle bugie perchè non dicono mai che solo una piccola percentuale di chi arriva viene salvata da operazioni da Ong, la gran parte dalla Guardia costiera. E’ fumo negli occhi per coprire la grave assenza di una missione di ricerca e soccorso in mare che servirebbe, una Mare Nostrum europea. Ma questa non hanno il coraggio di chiederla in Europa, fanno le domande sbagliate”.