Inter, Inzaghi: “Io in bilico? Ci sono abituato”

Milano, 18 apr. – (Adnkronos) – “Qui all’Inter anche prima del Barcellona e del Porto era la stessa cosa. Ci sono abituato, finché criticano me non c’è problema. Meglio me che i giocatori. Le critiche sono una motivazione per me e per il mio staff. Fa parte del mestiere dell’allenatore, in campionato stiamo avendo un rendimento insufficiente, non da Inter, ma abbiamo ancora margine”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in merito alle voci su un suo esonero. “Domani sera dobbiamo cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi”, aggiunge Inzaghi.