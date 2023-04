Imprese, Dinoi (Aepi): “Paese può tornare a sognare”

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Paese può tornare anche a sognare perché un Paese che non sogna è un Paese senza idee e in un Paese senza idee la politica diventa debole e non può intraprendere un percorso di rilancio”. A dirlo Mino Dinoi, presidente Aepi, intervenendo all’incontro ‘Dopo sei mesi quale impatto dell’Esecutivo sulle imprese?.

“Dalla cassa integrazione alla semplificazione della macchina amministrativa – sottolinea – abbiamo visto che siamo indietro rispetto agli altri Paesi”.