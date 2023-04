Governo: Meloni, ‘a lavoro per sostenere imprese, serve ‘ecosistema’ favorevole’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Oggi non potevo mancare, non solo per la vetrina straordinaria” che il salone del Mobile rappresenta “a livello internazionale, ma perché in questo evento sono raccolti alcuni filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo il mondo delle imprese, che sono le uniche vere creatrice di ricchezza, insieme ai lavoratori. E lo Stato, qualsiasi Stato, deve favorirle, noi stiamo tendendo di farlo perché serve un ecosistema favorevole”, che passa da “tasse giuste, giustizia efficiente, burocrazia al servizio dei cittadini”. Così il premier Giorgia Meloni, al Salone del Mobile di Milano.